Прямой эфир

Гитару Эрика Клэптона продали на аукционе за $45 тысяч

24 июля 2016 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Гитара знаменитого музыканта Эрика Клэптона продана на аукционе в США за 45 тысяч долларов.

Организаторы торгов заявили, что инструменту не более двух лет, однако, минимум одно знаменательное событие в жизни этой шестиструнной все же было.

Именно на проданной гитаре в прошлом году маэстро отыграл свой концерт в честь 70-летия. Кстати, на корпусе исполнитель «Лейлы» и «Слез на небесах» оставил автограф.

А вырученные деньги пошли на разработку лекарства от лейкемии.

Покупатель музыкального артефакта пожелал остаться неизвестным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Музыкальное искусство

Другие новости рубрики

Все новости
В Италию пытались нелегально въехать 400 человек на лодке
24 июля 2016 13:56

В Италию пытались нелегально въехать 400 человек на лодке

Число жертв теракта в Багдаде выросло до 21
24 июля 2016 13:33

Число жертв теракта в Багдаде выросло до 21

В Бразилии пытались украсть олимпийский огонь
24 июля 2016 11:56

В Бразилии пытались украсть олимпийский огонь