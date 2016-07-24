Гитару Эрика Клэптона продали на аукционе за $45 тысяч

Новости США. Гитара знаменитого музыканта Эрика Клэптона продана на аукционе в США за 45 тысяч долларов.

Организаторы торгов заявили, что инструменту не более двух лет, однако, минимум одно знаменательное событие в жизни этой шестиструнной все же было.

Именно на проданной гитаре в прошлом году маэстро отыграл свой концерт в честь 70-летия. Кстати, на корпусе исполнитель «Лейлы» и «Слез на небесах» оставил автограф.

А вырученные деньги пошли на разработку лекарства от лейкемии.

Покупатель музыкального артефакта пожелал остаться неизвестным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.