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Число жертв теракта в Багдаде выросло до 21

24 июля 2016 13:33
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Новости Ирака. Растет число жертв теракта в Ираке. Полиция Багдада сообщает о 21 погибшем.

Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

24 июля  в северной части иракской столицы террорист-смертник подорвал себя на оживленной улице. Взрыв также задел армейский блокпост и несколько зданий.

Ни одна из группировок не взяла ответственности за содеянное.

Однако эта часть города традиционно находится под ударом «Исламского Государства».

Стражи порядка подозревают именно членов ИГИЛ в организации подрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

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