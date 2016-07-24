Число жертв теракта в Багдаде выросло до 21

Новости Ирака. Растет число жертв теракта в Ираке. Полиция Багдада сообщает о 21 погибшем.

Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

24 июля в северной части иракской столицы террорист-смертник подорвал себя на оживленной улице. Взрыв также задел армейский блокпост и несколько зданий.

Ни одна из группировок не взяла ответственности за содеянное.

Однако эта часть города традиционно находится под ударом «Исламского Государства».

Стражи порядка подозревают именно членов ИГИЛ в организации подрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.