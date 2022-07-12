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Германия возрождает тепловые электростанции – дефицит газа

12 июля 2022 08:33
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Новости Германии. Германия переходит на жесткую экономию газа. Ради этого в стране возрождают тепловые электростанции,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия возрождает тепловые электростанции – дефицит газа-1

На прошлой неделе соответствующий закон был одобрен в Бундестаге. Теперь правительство ФРГ согласует требуемый порядок действий. Стоит отметить, что данная мера коснется тех электростанций, которые планировалось вывести из строя в нынешнем или 2023 году. Теперь их управляющие получают распоряжение готовится к пуску. Использование ТЭС поможет сократить число газа, сжигаемого для производства электричества.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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