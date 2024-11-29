Германия снова разместит в Польше систему ПРО Patriot

Германия намерена снова временно разместить в Польше систему ПРО Patriot. Об этом сообщило немецкое информагентство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, комплекс противоракетной обороны будет развернут в районе города Жешув. Он выбран неслучайно. Там находится аэропорт, который имеет важное логистическое значение. Через него осуществляется транспортировка военной продукции в Украину.

Уже в ближайшие дни военные специалисты из ФРГ начнут изучение местности и условий. А перебросят систему ПРО в январе 2025 года. Немецкий Patriot уже находился на территории Польши с января по ноябрь прошлого года вблизи границы с Украиной.