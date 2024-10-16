Германия и Италия создадут совместное предприятие по производству бронетехники

Цели весьма прозаичны – как можно больше заработать. Спрос на технику в странах НАТО сейчас повышен, на это и делают ставку. Предприятие еще не запущено, а заказ на общую сумму в 50 миллиардов евро уже есть. Предполагается, что завод начнет работать уже в начале будущего года. Первыми с его конвейера должны сойти более тысячи бронемашин и около 150 танков. На них уже найден покупатель, это итальянское Министерство обороны. После этого будет налажено производство техники на экспорт. По предварительным подсчетам, ежегодно предприятие будет зарабатывать на оружии как минимум 4 миллиарда евро.