Генсек ООН: военное решение ситуации в КНДР было бы катастрофой

Новости мира. Громкие заявления звучат с трибуны ООН на 72 сессии Генассамблеи. Генсек организации высказался по поводу нарастающей проблемы в отношениях с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политика, военное решение ситуации было бы катастрофой.

Из кризиса на полуострове необходимо выходить только мирным путем. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. Это решение стало ответом на ядерное испытание, которое Пхеньян провел в начале сентября 2017 года.