Прямой эфир

Генсек ООН: военное решение ситуации в КНДР было бы катастрофой

13 сентября 2017 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Громкие заявления звучат с трибуны ООН на 72 сессии Генассамблеи. Генсек организации высказался по поводу нарастающей проблемы в отношениях с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политика, военное решение ситуации было бы катастрофой.

Из кризиса на полуострове необходимо выходить только мирным путем. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. Это решение стало ответом на ядерное испытание, которое Пхеньян провел в начале сентября 2017 года.

Генсек ООН: военное решение ситуации в КНДР было бы катастрофой-1

# ООН # Фотофакт # заседание ООН # Антониу Гутерриш

Другие новости рубрики

Все новости
Порывы ветра до 120 километров в час: в Нидерландах объявлен оранжевый уровень опасности
13 сентября 2017 12:47

Порывы ветра до 120 километров в час: в Нидерландах объявлен оранжевый уровень опасности

Ураган «Ирма» на Кубе погубил сотни розовых фламинго
13 сентября 2017 12:42

Ураган «Ирма» на Кубе погубил сотни розовых фламинго

Более 60 человек погибли: число жертв урагана «Ирма» растет
13 сентября 2017 12:40

Более 60 человек погибли: число жертв урагана «Ирма» растет