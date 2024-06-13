Генсек НАТО: Альянс адаптирует свой ядерный арсенал к новым угрозам

Страны Запада тихо, но уверенно готовятся к войне. Это подтверждает заявление генсека НАТО о том, что Альянс приступил к адаптации своего ядерного арсенала к новым угрозам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что в военном блоке вообще стараются не упоминать об этом виде вооружений. Однако теперь о подготовке заявляют открыто. В частности, Йенс Столтенберг сообщил, что в июне Нидерланды объявили о готовности первых истребителей нести ядерное оружие, и заявил, что США модернизируют свои атомные боеголовки, которые сейчас размещены в Европе. Все это он назвал «средством сохранения мира».