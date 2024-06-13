Генсек НАТО: Альянс адаптирует свой ядерный арсенал к новым угрозам

Страны Запада тихо, но уверенно готовятся к войне. Это подтверждает заявление генсека НАТО о том, что Альянс приступил к адаптации своего ядерного арсенала к новым угрозам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит отметить, что в военном блоке вообще стараются не упоминать об этом виде вооружений. Однако теперь о подготовке заявляют открыто. В частности, Йенс Столтенберг сообщил, что в июне Нидерланды объявили о готовности первых истребителей нести ядерное оружие, и заявил, что США модернизируют свои атомные боеголовки, которые сейчас размещены в Европе. Все это он назвал «средством сохранения мира».
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Ядерное сдерживание НАТО – это наша высшая гарантия безопасности. И это то, что разрабатывалось в течение многих лет. Это соглашение о совместном использовании ядерного оружия, когда Соединенные Штаты размещают его в Европе, а союзники предоставляют самолеты, хранилища, контроль, поддержку, чтобы обеспечить оборону НАТО.
По своему обыкновению всю эту активность в НАТО прикрывают мнимыми угрозами, якобы исходящими от России и Беларуси, которые проводят совместные ядерные учения. Столтенберг также упомянул о модернизации ядерного оружия Китая, заявив, что Пекин, как ожидается, увеличит количество ядерных ракет в течение нескольких лет. И многие из них смогут достичь территории стран – участниц НАТО.