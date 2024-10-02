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Где теплее зимой – сравнили температуру в квартирах Беларуси и Европы во время отопительного сезона

02 октября 2024 16:53
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Самая горячая или во всяком случае согревающая новость начала октября. В Беларуси стартовал отопительный сезон. Тепло уже начало поступать в больницы, школы и детские сады – это объекты так называемой первой очереди, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Где теплее зимой – сравнили температуру в квартирах Беларуси и Европы во время отопительного сезона-2

В квартирах белорусов радиаторы потеплеют, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не превысит 8 градусов со знаком плюс.

Где теплее зимой – сравнили температуру в квартирах Беларуси и Европы во время отопительного сезона-4

Впрочем, погода в доме, а уж тем более зимой, понятие весьма относительное. И то, что большинство из нас считают привычным комфортом – то есть само собой разумеющимся – для многих стран, которые себя позиционируют как вполне себе благополучные, является если не роскошью, то весьма и весьма серьезной статьей расходов. А потому стоит ли раскошелиться на лишний градус тепла в квартире для многих европейцев тот еще вопрос.

Средняя температура в жилом фонде некоторых государств – заметно ниже привычных для нас показателей. Например, в Великобритании чуть больше 15-ти, в Нидерландах и Франции - около 16-ти, а в Германии и Италии – 17 с небольшим.

Где теплее зимой – сравнили температуру в квартирах Беларуси и Европы во время отопительного сезона-6

Для расчетливых и экономных европейцев дешевле будет купить теплый свитер и шарф, ну или заварить горячий чай перед домашним телевизором. Но если серьезно, налицо странная зависимость – чем богаче страна, тем холоднее в квартире.

Иными словами, чем богаче государство, тем больше его жители экономят на отоплении. Ну или наоборот: чем больше жители экономят на тепле, тем богаче государство.

# Отопительный сезон

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