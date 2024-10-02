Где теплее зимой – сравнили температуру в квартирах Беларуси и Европы во время отопительного сезона

Самая горячая или во всяком случае согревающая новость начала октября. В Беларуси стартовал отопительный сезон. Тепло уже начало поступать в больницы, школы и детские сады – это объекты так называемой первой очереди, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Впрочем, погода в доме, а уж тем более зимой, понятие весьма относительное. И то, что большинство из нас считают привычным комфортом – то есть само собой разумеющимся – для многих стран, которые себя позиционируют как вполне себе благополучные, является если не роскошью, то весьма и весьма серьезной статьей расходов. А потому стоит ли раскошелиться на лишний градус тепла в квартире для многих европейцев тот еще вопрос.

Средняя температура в жилом фонде некоторых государств – заметно ниже привычных для нас показателей. Например, в Великобритании чуть больше 15-ти, в Нидерландах и Франции - около 16-ти, а в Германии и Италии – 17 с небольшим.