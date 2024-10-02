Израильские военные вступили в наземные бои на юге Ливана
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Израильские военные начали вести наземные бои на юге Ливана. В новом заявлении представители ЦАХАЛа упомянули об операции сразу в нескольких районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас военное командование направило дополнительные силы на северное направление.
В частности, к основному контингенту присоединятся регулярные пехотные и бронетанковые подразделения. Совместно с продвижением сухопутных войск в подкрепление солдатам отправляют авиацию. Сейчас для Тель-Авива основная цель операции – ликвидация всей инфраструктуры группировки «Хезболла» в приграничных районах Ливана.
Днем израильские ВВС нанесли удары по южным пригородам Бейрута. В результате чего было ликвидировано около десяти объектов организации. Массированные обстрелы южных районов привели к оттоку людей, тысячи местных жителей направились на север, а многие из них и вовсе за границу.
Абу Али Аль-Омар, житель Бейрута (Ливан):
Дети были очень напуганы, даже от звука самых маленьких бомб. Поэтому нам приходилось нести детей и уходить из эпицентра. Мы разочарованы этой ситуацией. Нам жаль семьи, чьи родственники случайно погибли. Это заставляет людей бежать от опасности.
По заявлениям военных, сегодняшняя атака стала ответом на удары со стороны Тегерана. Накануне Иран выпустил более 180 ракет по Израилю. Корпус стражей исламской революции позже заявил, что атака стала ответом на убийство высокопоставленных представителей «Хезболлы» и ХАМАС. А также предостерег Тель-Авив от ответных мер, заявив, что Иран готов решительно ответить на любые действия.