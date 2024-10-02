Израильские военные вступили в наземные бои на юге Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Израильские военные начали вести наземные бои на юге Ливана. В новом заявлении представители ЦАХАЛа упомянули об операции сразу в нескольких районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас военное командование направило дополнительные силы на северное направление.

В частности, к основному контингенту присоединятся регулярные пехотные и бронетанковые подразделения. Совместно с продвижением сухопутных войск в подкрепление солдатам отправляют авиацию. Сейчас для Тель-Авива основная цель операции – ликвидация всей инфраструктуры группировки «Хезболла» в приграничных районах Ливана.

Днем израильские ВВС нанесли удары по южным пригородам Бейрута. В результате чего было ликвидировано около десяти объектов организации. Массированные обстрелы южных районов привели к оттоку людей, тысячи местных жителей направились на север, а многие из них и вовсе за границу.