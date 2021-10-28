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«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдову. Страна задолжала более 700 млн долларов

28 октября 2021 09:23
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Новости Молдовы. Молдова закупает газ у Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока что Кишинев купил у местной компании только миллион кубометров, что несомненно мало с точки зрения реальных потребностей, однако выбора у Молдовы немного.

«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдову. Страна задолжала более 700 млн долларов-1

«Газпром» может прекратить поставки газа в страну из-за большой задолженности. Она составляет больше 400 миллионов долларов, а с учетом просрочки платежей – свыше 700 миллионов. Ситуацию осложняет и то, что власти Молдовы не признают накопившуюся сумму задолженности.

# Газ # Фотофакт

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