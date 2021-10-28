«Газпром» может прекратить поставки газа в Молдову. Страна задолжала более 700 млн долларов

Новости Молдовы. Молдова закупает газ у Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока что Кишинев купил у местной компании только миллион кубометров, что несомненно мало с точки зрения реальных потребностей, однако выбора у Молдовы немного.