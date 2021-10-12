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Газовый кризис в Украине выходит из-под контроля. Не отапливаются больницы, школы и детские сады

12 октября 2021 09:06
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Новости Украины. Газовый кризис в Украине выходит из-под контроля. Мэр Ивано-Франковска заявил о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газовый кризис в Украине выходит из-под контроля. Не отапливаются больницы, школы и детские сады-1

В городе не отапливаются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Греться зимой учреждения не могут себе позволить из-за высокой цены на газ. Стоимость увеличилась в четыре раза, хотя украинское правительство обещало не повышать тарифы. Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Многие отдают последнее на газ и отопление.

# Газ # Руслан Марцинкив # Фотофакт

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