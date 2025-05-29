Футбольные болельщики устроили погромы и массовые беспорядки во Вроцлаве

Футбольные болельщики устроили погромы и массовые беспорядки в польском Вроцлаве. Фанаты английского «Челси» и испанского «Бетиса» приехали в город, чтобы посмотреть матч финала Лиги конференций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако страсти накалились еще до начала встречи. Споры, чья команда лучше, быстро переросли в жесткие столкновения. Болельщики стали громить кафе и забрасывать друг друга стульями и бутылками. В дело пришлось вмешаться полиции. Чтобы остудить пыл фанатов, пришлось даже применить водометы. Задержаны около 30 человек. Городские власти оценивают ущерб.