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Футбольные болельщики устроили погромы и массовые беспорядки во Вроцлаве

29 мая 2025 07:31
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Футбольные болельщики устроили погромы и массовые беспорядки в польском Вроцлаве. Фанаты английского «Челси» и испанского «Бетиса» приехали в город, чтобы посмотреть матч финала Лиги конференций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольные болельщики устроили погромы и массовые беспорядки во Вроцлаве-2

Однако страсти накалились еще до начала встречи. Споры, чья команда лучше, быстро переросли в жесткие столкновения. Болельщики стали громить кафе и забрасывать друг друга стульями и бутылками. В дело пришлось вмешаться полиции. Чтобы остудить пыл фанатов, пришлось даже применить водометы. Задержаны около 30 человек. Городские власти оценивают ущерб.

# Футбол # Фанаты

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