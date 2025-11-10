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FT: глава ЕК не встретилась со Стармером на СОР-30, сославшись на занятость

10 ноября 2025 11:21
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FT: глава ЕК не встретилась со Стармером на СОР-30, сославшись на занятость-0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером на конференции COP-30, ссылаясь на занятость. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Стармер хотел обсудить требования ЕС выделить до 6,5 млрд евро на участие в оборонных инициативах и взносы в бюджет. Лондон же говорит, что поддерживает только те соглашения, которые выгодны стране. ЕС боится, что участие Великобритании без финансовых обязательств может создать прецедент.

Срок подачи заявок на участие в программе SAFE, которая выделяет 800 миллиардов евро на военные вложения до 2030 года, истекает 30 ноября.

ЕС объясняет наращивание оборонного потенциала «российской угрозой», которую Москва отрицает.

Фото: pixabay

# Международная политика

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