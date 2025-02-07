Прямой эфир

ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

07 февраля 2025 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия арестовала четырех сотрудниц украинских специальных служб, которые занимались подготовкой террористических актов в отношении сотрудников Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом пишет РИА Новости.
 

ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны-1

Фото: pixabay

В ведомстве сообщили, что женщины прошли в Украине специальную подготовку, в том числе обучение обращению со стрелковым оружием и работе с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе обысков были найдены взрывчатые устройства и средства связи с их кураторами из Украины. Возбуждены уголовные дела по факту террористических преступлений, а задержанным грозит до 30 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности причастных продолжаются.

# Международная политика # ФСБ

Другие новости рубрики

Все новости
Армия РФ пресекла попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
07 февраля 2025 07:20

Армия РФ пресекла попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Авиакатастрофа в России – два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье
07 февраля 2025 07:14

Авиакатастрофа в России – два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

В США проходят протесты против политики Трампа
07 февраля 2025 07:13

В США проходят протесты против политики Трампа