ФСБ задержала женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

Россия арестовала четырех сотрудниц украинских специальных служб, которые занимались подготовкой террористических актов в отношении сотрудников Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что женщины прошли в Украине специальную подготовку, в том числе обучение обращению со стрелковым оружием и работе с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе обысков были найдены взрывчатые устройства и средства связи с их кураторами из Украины. Возбуждены уголовные дела по факту террористических преступлений, а задержанным грозит до 30 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности причастных продолжаются.