ФСБ пресекла канал доставки в Россию взрывчатки из ФРГ и Италии, предназначавшейся для совершения терактов. Средства отправлялись по почте и прятались в автомобильных запчастях. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники, осуществлявшие подготовку теракта, были арестованы, их действия курировал замглавы офиса Зеленского Роман Машовец. По факту обнаружения взрывчатых веществ было заведено уголовное дело.

Похожая схема была раскрыта в Крыму в 2023 году. Спецслужбы Европы пока не ответили на запросы силовых ведомств РФ.