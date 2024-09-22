Французы вышли на демонстрации против назначенного Макроном премьер-министра

Пока одни строят планы на будущее, другие не могут разобраться с проблемами в настоящем. Францию вновь охватили протесты. На этот раз против новоназначенного премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство новым правительством. Назначал и собирал его глава государства, вот только мнение народа при этом он не учел. По решению Макрона, пост премьера занял представитель проигравшей партии на выборах. Барнье не успел полноценно приступить к работе, как уже столкнулся с критикой со стороны общественности.

Мы очень разочарованы тем, что происходит в политической сфере, мы считаем это несправедливым. Люди выразили свое мнение посредством законодательного голосования, но новое правительство не является представителем победившей партии.

Шествие организовали партии левых. Их кандидата на пост главы правительства Макрон отклонил. После этого президента обвинили в подрыве французской демократии. Но сам политик, кажется, не очень расстроен. У него снова есть дела поважнее: ему грозит импичмент.