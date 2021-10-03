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Французы протестуют против роста цен на газ и бензин. Хранилища страны заполнены не полностью

03 октября 2021 12:05
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Новости Франции. Французы протестуют против роста цен на газ и бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость растет на протяжении года. Прошлогодняя холодная зима в Европе серьезно повлияла на запасы. Сейчас хранилища голубого топлива заполнены не полностью.  

Французы протестуют против роста цен на газ и бензин. Хранилища страны заполнены не полностью-1

Ранее премьер-министр Франции заявил, что Париж заморозит цены на природный газ и электроэнергию на ближайшие месяцы и будет держать «тарифный щит» до тех пор, пока мировые цены не упадут. Напомним, с января 2021 года стоимость газа в Европе выросла более чем на 170 %. Это беспрецедентный рост, что вызвало опасения по поводу макроэкономических последствий, включая инфляцию.  

# Акции протеста # Жан Кастекс # Фотофакт

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