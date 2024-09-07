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Французы недовольны своим правительством

07 сентября 2024 07:42
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Французские власти теряют популярность среди своих граждан. Три четверти жителей считают, что Макрон проигнорировал парламентские выборы, поскольку назначил премьера из проигравшей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы недовольны своим правительством-2

Это вновь понизило рейтинг президента. Одобряют действия правительства всего 24 % опрошенных. Основные претензии людей – падение уровня жизни, рост цен на товары и услуги и миграционная политика. Франция расставила приоритеты, но не учла интересы народа. Страна много тратит на военные расходы, совместно с ЕС и НАТО спонсирует конфликты, в частности в Украине, проводит масштабные международные соревнования в ущерб экономике страны. 

Тем временем значительная часть жителей отказывает себе в горячем питании, переезжает на съемные квартиры поменьше и покидает Париж из-за невозможности содержать там семью.

# Кризис в ЕС

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