Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился тем, что американское оружие, поставляемое Украине, в конечном итоге применяется на Ближнем Востоке в кровопролитных столкновениях. Он отметил, что это ведет к всемирному хаосу. Об этом пишет РИА Новости.

Конгрессмен из США Марджори Тейлор Грин призвала расследовать вопрос о происхождении американского оружия, которое палестинцы использовали при нападении на юг Израиля. По ее мнению, оно могло быть поставлено с Украины.

Советник Главы ДНР Ян Гагин также выразил мнение, что оружие НАТО, поставленное Киеву, можно было бы перепродать, и теперь оно применяется против солдат Израиля.

В субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.