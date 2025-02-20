Французский генерал: Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС

Французский эксперт, генерал в отставке Доминик Делавард полагает, что Украина в ближайшем будущем не войдет в НАТО или ЕС, а европейские войска не будут развернуты на линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом конфликта с Россией. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для РФ.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, на которых была достигнута договоренность о возобновлении взаимодействия и снятии ограничения на работу посольств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что эти переговоры улучшат понимание между Москвой и Вашингтоном. Также было принято решение о рассмотрении возможности возобновления взаимодействия в космической, энергетической и других сферах. Встреча организована по поручению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.