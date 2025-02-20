Прямой эфир

Французский генерал: Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС

20 февраля 2025 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский эксперт, генерал в отставке Доминик Делавард полагает, что Украина в ближайшем будущем не войдет в НАТО или ЕС, а европейские войска не будут развернуты на линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом конфликта с Россией. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для РФ.

Французский генерал: Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС-1

Фото: pixabay

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, на которых была достигнута договоренность о возобновлении взаимодействия и снятии ограничения на работу посольств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что эти переговоры улучшат понимание между Москвой и Вашингтоном. Также было принято решение о рассмотрении возможности возобновления взаимодействия в космической, энергетической и других сферах. Встреча организована по поручению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Вагенкнехт предложила провести опрос в ФРГ о поддержке Украины
20 февраля 2025 14:19

Вагенкнехт предложила провести опрос в ФРГ о поддержке Украины

В Египте обнаружили первый раз за более чем 100 лет гробницу фараона
20 февраля 2025 13:51

В Египте обнаружили первый раз за более чем 100 лет гробницу фараона

В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра
20 февраля 2025 13:44

В Чехии подросток с ножом напал на сотрудников торгового центра