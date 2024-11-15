Прямой эфир

Французские фермеры запланировали новые протесты

15 ноября 2024 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В то время как европейские власти насаждают свои взгляды другим государствам, выставляя это эталоном демократии, самые обычные жители ЕС продолжают бороться с чиновниками за собственные права. Правда, это противостояние совсем не в пользу рядового большинства. Печальным примером стал европейский агросектор, показатели которого стремительно падают из сезона в сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры запланировали новые протесты-2

Ради сохранения своих предприятий фермеры снова планируют выходить на улицы. Как и годом ранее, задавать тон будут французские сельхозработники. Уже в начале следующей недели они анонсировали акции протеста. По словам представителей профсоюзов, манифестации вызваны подписанием торгового соглашения со странами Южной Америки. По их мнению, это может попросту убить сельскохозяйственный сектор.

Ко всему прочему, новое правительство никак не стимулирует сектор, оставляя производителей на произвол судьбы. В 2024 году во Франции зафиксирован самый низкий урожай пшеницы за последние 40 лет, сборы винограда сократились примерно на четверть, также возникли проблемы со здоровьем скота. Отметим, похожие акции уже прошли в Брюсселе и, видимо, прокатятся волной по всей Европе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Европарламент требует расследовать парламентские выборы в Грузии
15 ноября 2024 16:59

Европарламент требует расследовать парламентские выборы в Грузии

Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике – СМИ
15 ноября 2024 16:56

Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике – СМИ

Протесты в Абхазии – активисты протаранили ворота здания администрации президента
15 ноября 2024 13:55

Протесты в Абхазии – активисты протаранили ворота здания администрации президента