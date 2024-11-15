Французские фермеры запланировали новые протесты

В то время как европейские власти насаждают свои взгляды другим государствам, выставляя это эталоном демократии, самые обычные жители ЕС продолжают бороться с чиновниками за собственные права. Правда, это противостояние совсем не в пользу рядового большинства. Печальным примером стал европейский агросектор, показатели которого стремительно падают из сезона в сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ради сохранения своих предприятий фермеры снова планируют выходить на улицы. Как и годом ранее, задавать тон будут французские сельхозработники. Уже в начале следующей недели они анонсировали акции протеста. По словам представителей профсоюзов, манифестации вызваны подписанием торгового соглашения со странами Южной Америки. По их мнению, это может попросту убить сельскохозяйственный сектор.

Ко всему прочему, новое правительство никак не стимулирует сектор, оставляя производителей на произвол судьбы. В 2024 году во Франции зафиксирован самый низкий урожай пшеницы за последние 40 лет, сборы винограда сократились примерно на четверть, также возникли проблемы со здоровьем скота. Отметим, похожие акции уже прошли в Брюсселе и, видимо, прокатятся волной по всей Европе.