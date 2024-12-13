Французские фермеры протестуют против аграрной политики ЕС

Французские фермеры устроили очередную акцию протеста против аграрной политики Евросоюза. Они перекрыли тракторами и сеном одно из оживленных шоссе на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возмущение аграриев вызывает отказ правительства выполнить обещания по поддержке сельхозпроизводителей. Предоставление льготных кредитов, снижение затрат на рабочую силу, отмена повышения налога на сельскохозяйственное дизельное топливо – все это так и осталось пустыми словами. Звучит требование отменить соглашение о свободной торговле, заключенное со странами Южной Америки. Благодаря ему в ЕС хлынет дешевая сельхозпродукция, с которой не смогут конкурировать французские фермеры, вынужденные работать, соблюдая строгие экологические требования.