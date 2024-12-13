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Французские фермеры протестуют против аграрной политики ЕС

13 декабря 2024 07:49
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Французские фермеры устроили очередную акцию протеста против аграрной политики Евросоюза. Они перекрыли тракторами и сеном одно из оживленных шоссе на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры протестуют против аграрной политики ЕС-2

Возмущение аграриев вызывает отказ правительства выполнить обещания по поддержке сельхозпроизводителей. Предоставление льготных кредитов, снижение затрат на рабочую силу, отмена повышения налога на сельскохозяйственное дизельное топливо – все это так и осталось пустыми словами. Звучит требование отменить соглашение о свободной торговле, заключенное со странами Южной Америки. Благодаря ему в ЕС хлынет дешевая сельхозпродукция, с которой не смогут конкурировать французские фермеры, вынужденные работать, соблюдая строгие экологические требования.

# Протесты # Международная политика # франция

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