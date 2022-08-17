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Французские фермеры потеряли из-за засухи треть урожая

17 августа 2022 14:19
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Новости Беларуси. Во Франции подсчитывают реальные убытки. Местные фермеры потеряли из-за засухи треть урожая. Об этом заявили в Ассоциации овощеводов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры потеряли из-за засухи треть урожая-1

Для того чтобы избежать еще больших потерь, власти намерены ограничить потребление воды. Кроме того, правительство окажет аграриям государственную поддержку.

Стоит отметить, что это лето стало одним из самых засушливых в истории республики. Аномальная жара оказала негативный эффект не только на посевы, но и стала причиной пожаров, от которых пострадали тысячи гектаров леса.

# Природные катаклизмы # Новости Франции # Фотофакт

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