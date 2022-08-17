Французские фермеры потеряли из-за засухи треть урожая

Новости Беларуси. Во Франции подсчитывают реальные убытки. Местные фермеры потеряли из-за засухи треть урожая. Об этом заявили в Ассоциации овощеводов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы избежать еще больших потерь, власти намерены ограничить потребление воды. Кроме того, правительство окажет аграриям государственную поддержку.

Стоит отметить, что это лето стало одним из самых засушливых в истории республики. Аномальная жара оказала негативный эффект не только на посевы, но и стала причиной пожаров, от которых пострадали тысячи гектаров леса.