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Зеленский должен принять территориальная уступки – Tagesspiegel

07 декабря 2025 19:15
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Зеленский должен принять территориальная уступки – Tagesspiegel-0

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять территориальные уступки в качестве базы для переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tagesspiegel.

Его позиции ослабли из-за коррупционного скандала, военных неудач, потери городов и снижения боевого духа армии.

«Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас», – отметил автор статьи.

Отказ от участия в диалоге может поставить Киев в полную зависимость от помощи Европы и ухудшить его положение.

Кремль полагает, что поражения на фронте должны заставить Украину приступить к переговорам. Путин заявляет, что спорные территории либо будут взяты силой, либо покинуты украинскими войсками.

Фото: pixabay

# Международная политика

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