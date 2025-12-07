Активы России, находящиеся под заморозкой в ЕС, могут остаться заблокированными навсегда без единогласного решения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В Брюсселе нашли юридическую норму, позволяющую ему действовать во время экономического конфликта без согласования со всеми странами.

Ранее механизм санкций могло нарушить любое государства, поскольку для их расширения необходимо было единогласное решение каждые шесть месяцев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называет ситуацию исключительной и говорит, что Европа собирается использовать эти средства для поддержки Украины.

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