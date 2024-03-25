Франция повышает уровень террористической угрозы до максимального

В свете теракта в «Крокус Сити Холле» и угроз террористических атак на территории Франции, в стране объявлено о повышении уровня террористической угрозы до максимального.Об этом пишет РИА Новости.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон собрал совет обороны, чтобы обсудить последствия теракта.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, в том числе трое детей. Российский лидер Владимир Путин объявил 24 марта днем траура.

Всех виновников теракта удалось найти и задержать, они предприняли попытку сбежать, двигаясь в направлении Украины. Путин отметил, что все участники этого преступления будут наказаны.