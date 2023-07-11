Франция отправит Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Париж передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВС Украины. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, перед началом саммита НАТО в Вильнюсе французский лидер Эмманюэль Макрон, информирует ТАСС.

Макрон отметил, что во Франции приняли решение увеличить помощь по вооружению и поставить киевскому режиму новые ракеты, которые способны наносить удары на большом расстоянии. Как скоро они будут переданы Украине и в каком объеме Париж окажет помощь Киеву по части ракет, не сообщается.