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Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами

26 июля 2017 11:56
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Новости Франции. Юг Франции поглотили лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за стихии порядка 10 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома. Пламя вспыхнуло ночью в департаменте Вар и стремительно стало двигаться в сторону населенных пунктов. Возгорания, возникшие в результате сильной засухи, продолжают захватывать новые территории.

В пепел превратились уже 4000 гектаров леса.

Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить дополнительные самолеты для борьбы со стихией.

Больше фото бедствия здесь.

Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами-1

# Пожар # Фотофакт

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