Франция и Британия хотят развернуть европейский военный контингент в Украине
Лондон и Париж разрабатывают концепцию европейских сил так называемого успокоения. Этот план премьер-министр королевства Кир Стармер и глава Пятой республики Эммануэль Макрон планируют представить американскому президенту во время своего визита в Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно проекту, англо-французский тандем предлагает отправить 30-тысячный военный контингент в Украину, а также разместить на ее территории авиационный флот. Однако в Белом доме такой расклад едва ли поддержат. Администрация Трампа, ориентированная на национальные интересы, не намерена за собственные финансы обеспечивать наполеоновские планы европейцев.
Дональд Трамп, президент США:
Люди устали от этого, они хотят, чтобы что-то изменилось. Есть еще одна вещь, которая беспокоит меня уже долгое время, это проблема с НАТО. Европа внесла лишь 100 миллиардов долларов в бюджет, а мы дали 300 с лишним, и для них этот конфликт важнее, чем для нас. А затем они еще наживаются на нас в торговле. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они идут? Я никогда не видел отчета об этом.
План уже был представлен на экстренном саммите европейских лидеров в Париже, однако даже в таком ограниченном составе европейскому контингенту потребуется значительная разведывательная и тыловая поддержка Соединенных Штатов. Но на это Вашингтон уж точно не пойдет.