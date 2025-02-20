Франция и Британия хотят развернуть европейский военный контингент в Украине

Дональд Трамп, президент США:

Люди устали от этого, они хотят, чтобы что-то изменилось. Есть еще одна вещь, которая беспокоит меня уже долгое время, это проблема с НАТО. Европа внесла лишь 100 миллиардов долларов в бюджет, а мы дали 300 с лишним, и для них этот конфликт важнее, чем для нас. А затем они еще наживаются на нас в торговле. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они идут? Я никогда не видел отчета об этом.