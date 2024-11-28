Франция готовит 32-й по счёту закон о миграции

Франция больше не в состоянии справиться с миграционным кризисом. За последние 10 лет число беженцев, находящихся в стране нелегально, увеличилось почти на 80 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тревожная динамика может стать предметом дискуссий на фоне обсуждения нового закона о миграции. Он должен вступить в действие в будущем году и станет уже 32-м менее чем за полвека.

Как ожидается, документ даст больше оснований полиции для задержания нелегалов и содержания их под стражей без длительных бюрократических процедур, а также позволит ускорить процедуру их высылки. Это вызвало возмущение правозащитников. По их мнению, новый закон является прямым нарушением прав человека.