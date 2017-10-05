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Фотофакт: коллекцию из 8000 плюшевых мишек собрала американка

05 октября 2017 10:26
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Новости США. Жительница Южной Каролины прославилась благодаря уникальной коллекции, состоящей из более чем 8000 плюшевых медведей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раз американка увидела плюшевого мишку на ярмарке в восьмилетнем возрасте и ей удалось выиграть заветную игрушку. С того дня и началась огромная любовь к симпатичным медведям. Она длится вот уже 60 лет. Огромная коллекция, снискавшая женщине славу мировой рекордсменки, состоит из самых разных игрушек: от маленьких, ростом всего лишь в 2 см, до настоящих плюшевых великанов.

Фотофакт: коллекцию из 8000 плюшевых мишек собрала американка-1

# Игрушки # Фотофакт

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