Фотофакт: коллекцию из 8000 плюшевых мишек собрала американка

Новости США. Жительница Южной Каролины прославилась благодаря уникальной коллекции, состоящей из более чем 8000 плюшевых медведей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раз американка увидела плюшевого мишку на ярмарке в восьмилетнем возрасте и ей удалось выиграть заветную игрушку. С того дня и началась огромная любовь к симпатичным медведям. Она длится вот уже 60 лет. Огромная коллекция, снискавшая женщине славу мировой рекордсменки, состоит из самых разных игрушек: от маленьких, ростом всего лишь в 2 см, до настоящих плюшевых великанов.