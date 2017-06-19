Фотофакт: как выглядит самый большой пассажирский самолет в мире

Новости Франции. На французском авиасалоне компания Airbus представила изменения самого большого пассажирского самолета в мире – Airbus A380. Данная модель получила новое название Airbus A380plus. В модернизированной модели изменен и улучшен дизайн крыла. Благодаря этому будет улучшена аэродинамика, что позволит снизить расход топлива на 4%. Также в новой модели самолета изменена вмещаемость салона – вместо 853 пассажиров на борту может находиться 933 человека.

Стоимость строительства усовершенствованной модели Airbus также будет снижена. Теперь на производство самолета понадобится около 370 миллионов долларов – это на 13% меньше, чем было необходимо для строительства прежней модели. Airbus A380 реже будет проходить регулярное техобслуживание – это позволит уменьшить расходы на эксплуатацию воздушного судна.

Фото: AirbusPRESS

Airbus A380 на данный момент является самым крупным пассажирским самолетом в мире. Его начали выпускать 12 лет назад – в 2005 году. В зависимости от комплектации самолет может единовременно перевозить от 525 до 853 пассажиров. Более 170 миллионов человек хоть раз совершали перелет на данном самолете. По статистике каждые две минуты где-то в мире A380 взлетает или садится.