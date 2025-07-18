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Фон дер Ляйен заявила об ударе по «сердцу военной машины» РФ

18 июля 2025 10:01
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Фон дер Ляйен заявила об ударе по «сердцу военной машины» РФ-0

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 18-й пакет санкций ЕС наносит серьезный удар по российской военной инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters.

«Я приветствую соглашение о нашем 18-м пакете антироссийских санкций. Мы наносим удар в самое сердце военной машины России», – сказала глава ЕК.

Последний «пакет» затронет банковский, топливно-энергетический и оборонный секторы, включая механизмы ограничения цен на нефть.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, это одна из самых жестких мер на сегодняшний день.

Фото: pinterest

# Международная политика

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