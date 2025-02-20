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Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов

20 февраля 2025 09:34
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Политика Йоханну Турью из Национальной коалиционной партии Финляндии отстранили от участия в региональных выборах из-за ее высказывания о том, что Украина является частью России. Об этом пишет РИА Новости.

Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов-1

Фото: pixabay

Партия отозвала ее кандидатуру в связи с «утратой доверия» и непоследовательностью позиции. Ранее из списков на муниципальные выборы был удален русскоязычный кандидат Иван Девяткин за то, что не смог осудить российскую войсковую операцию.

Депутат Киммо Кильюнен также был подвергнут критике за заявления о необходимости открытия границ с Россией, что не соответствовало внешнеполитической линии Финляндии.

# Международная политика

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