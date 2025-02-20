Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов

Политика Йоханну Турью из Национальной коалиционной партии Финляндии отстранили от участия в региональных выборах из-за ее высказывания о том, что Украина является частью России. Об этом пишет РИА Новости.

Партия отозвала ее кандидатуру в связи с «утратой доверия» и непоследовательностью позиции. Ранее из списков на муниципальные выборы был удален русскоязычный кандидат Иван Девяткин за то, что не смог осудить российскую войсковую операцию.

Депутат Киммо Кильюнен также был подвергнут критике за заявления о необходимости открытия границ с Россией, что не соответствовало внешнеполитической линии Финляндии.