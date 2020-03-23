Прямой эфир

Колумбийские заключённые устроили бунт из-за плохих условий в тюрьме

23 марта 2020 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Бунт в тюрьме колумбийской столицы: погибли 23 человека, ещё свыше 80 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колумбийские заключённые устроили бунт из-за плохих условий в тюрьме-1

Инцидент произошёл при попытке заключённых совершить массовый побег. Причинами беспорядков, по предварительным данным, стали плохие санитарные условия в тюрьмах, а также требования заключенных обеспечить их защитой от инфекций. Подобные бунты прошли еще в нескольких тюрьмах страны, однако никому сбежать не удалось.

Колумбийские заключённые устроили бунт из-за плохих условий в тюрьме-4

# Пожар в тюрьме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию
23 марта 2020 09:32

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020
23 марта 2020 09:15

Канада не будет участвовать в Олимпиаде-2020

В правительстве России разъяснили ограничения на въезд в страну иностранцев
23 марта 2020 09:14

В правительстве России разъяснили ограничения на въезд в страну иностранцев