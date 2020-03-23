Колумбийские заключённые устроили бунт из-за плохих условий в тюрьме

Новости Колумбии. Бунт в тюрьме колумбийской столицы: погибли 23 человека, ещё свыше 80 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл при попытке заключённых совершить массовый побег. Причинами беспорядков, по предварительным данным, стали плохие санитарные условия в тюрьмах, а также требования заключенных обеспечить их защитой от инфекций. Подобные бунты прошли еще в нескольких тюрьмах страны, однако никому сбежать не удалось.