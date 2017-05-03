Евросоюз выставил Великобритании счет в 100 млрд евро за Brexit

Новости Великобритании. Евросоюз выставил Великобритании новый счет за Brexit. Пересмотрев первоначальные расчеты, Брюссель потребовал выплатить в рамках переговоров о выходе Британии из ЕС до 100 миллиардов евро. Председатель Европарламента убежден: Королевство должно покрыть взносы, которые уже предусмотрены европейским бюджетом, в том числе и после выхода, по старым обязательствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь министр по делам Brexit Дэвид Дэвис отметил, что Лондон не станет выплачивать требуемую сумму, а первое, что сейчас стоит в деталях обсудить, – это права и обязанности.