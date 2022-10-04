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Евросоюз может остаться без электричества зимой

04 октября 2022 16:48
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В ЕС могут отключить электричество зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврокомиссия вполне допускает такую возможность. О планах на фоне энергетического кризиса рассказал европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Евросоюз может остаться без электричества зимой-1

По его словам, сейчас Еврокомиссия разрабатывает два возможных сценария. По первому сыграют в случае, если пострадает одна-две страны ЕС. Тогда генераторы электроэнергии им поставят другие, более запасливые члены Евросоюза. Другой вариант и большая проблема, если нуждаться в энергии будет сразу ряд стран. Тогда взять ресурсы будет не у кого. И в такой ситуации придется прибегнуть к стратегическому резерву.

# Экономический кризис # Янез Ленарчич # Фотофакт

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