Евросоюз может остаться без электричества зимой

В ЕС могут отключить электричество зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврокомиссия вполне допускает такую возможность. О планах на фоне энергетического кризиса рассказал европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

По его словам, сейчас Еврокомиссия разрабатывает два возможных сценария. По первому сыграют в случае, если пострадает одна-две страны ЕС. Тогда генераторы электроэнергии им поставят другие, более запасливые члены Евросоюза. Другой вариант и большая проблема, если нуждаться в энергии будет сразу ряд стран. Тогда взять ресурсы будет не у кого. И в такой ситуации придется прибегнуть к стратегическому резерву.