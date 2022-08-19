Европейский центробанк: стоимость жизни в еврозоне будет расти

Инфляция в еврозоне достигла почти 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель за все время существования общеевропейской валюты. Об этом сообщил Евростат в своем очередном отчете.
Инфляция в еврозоне достигла почти 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель за все время существования общеевропейской валюты. Об этом сообщил Евростат в своем очередном отчете.
Жизнь в Европе стала очень дорогой, к чему здесь не были готовы. Реальные цифры превысили все возможные прогнозы. Цены на энергоносители выросли почти на 40 %. На 4 % подорожала стоимость продуктов питания, товаров и услуг. Лидером по уровню инфляции в еврозоне традиционно остаются страны Балтии.
В Эстонии цены за год выросли на 23,2 %, в Латвии и Литве – более чем на 21 %. Ускорение инфляции началось год назад, когда ЕС накрыл энергетический кризис. С тех пор остановить ее не удается, показатель растет каждый месяц. В Европейском центробанке полагают, что стоимость жизни в еврозоне будет повышаться.