Европейский центробанк: стоимость жизни в еврозоне будет расти

Инфляция в еврозоне достигла почти 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель за все время существования общеевропейской валюты. Об этом сообщил Евростат в своем очередном отчете.

Жизнь в Европе стала очень дорогой, к чему здесь не были готовы. Реальные цифры превысили все возможные прогнозы. Цены на энергоносители выросли почти на 40 %. На 4 % подорожала стоимость продуктов питания, товаров и услуг. Лидером по уровню инфляции в еврозоне традиционно остаются страны Балтии.