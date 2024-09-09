Беларусь уверенно наращивает производство, работает над новыми технологиями, укрепляет экономику и повышает уровень жизни своих граждан – и все это вопреки мощнейшему давлению. А Европа тем временем начала осознавать, что зря пошла на поводу США. Стоимость жизни в Европе, в отличие от заработка, продолжает стремительно увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные последнего доклада Еврокомиссии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, экономический рост замедляется уже с начала века, темпы производительности только снижаются, а, сравнивая показатели между Соединенными Штатами и ЕС, увеличивается разрыв в ВВП и доходах населения. Но, сделав ситуацию необратимой, европейские политики прозрели и наконец-то нашли корень зла в собственных неудачах. Основными причинами они назвали отказ от российских энергоресурсов и потерю интереса со стороны Вашингтона.