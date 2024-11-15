Европарламент требует расследовать парламентские выборы в Грузии

Не устраивает Запад и самостоятельный путь Тбилиси. Брюссель никак не может смириться с поражением проевропейских партий в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европарламент планирует инициировать собственное расследование по вопросу выборов в стране. Вопреки воле грузинского народа европолитики намерены ввести ряд ограничений.

Прежде всего хотят отменить безвизовый режим, прекратить финансирование проектов, заморозить программы помощи, а также политически изолировать грузинское правительство. Европейские наблюдатели обличали действующие власти в запугивании избирателей, массовых вбросах бюллетеней и мошенничестве. Но, к сожалению еврочиновников, ни ЦИК, ни прокуратура страны в ходе инициированной проверки подтверждения этим обвинениям не нашли.

Напомним, в конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия. Поражение проевропейской оппозиции вызвало гнев Брюсселя. В результате еврочиновники решили не признавать волю грузинского народа.