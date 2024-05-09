Ценность мира в мире сегодня понимают далеко не все. Запад в лице недальновидных политиков, очевидно, страдающих исторической амнезией щедро спонсирует новые конфликты. Подливая масла в огонь на Ближнем Востоке и Украине, память о страшных событиях 40-х пытаются стереть и обратить в пыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую сопротивляются этому сами жители. Пример тому – протесты в Латвии два года назад, во время сноса монумента Освободителям. Тогда горожанам отстоять мемориал не удалось. Почти 80-метровый обелиск все же рухнул на землю. Но позже по примеру жителей Латвии защитить историческую правду пытались и в других странах.

Например, в Болгарии. Правда, и там попытка – сохранить память поколений – не увенчалась успехом. Идею декоммунизации, как ее называют на Западе, политики Европы активно продвигают последние несколько лет. Среди стран континента даже определился негласный чемпион по числу снесенных монументов красноармейцам. Позорное звание получила Польша.

Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):

Польское общество очень хорошо дружит с немцами. Около 30 % польской экономики состоит из немецкого капитала. Поэтому новая история звучит так. Польскому народу это безразлично. Люди развращены пропагандой. Они бездушны к этому. Они приверженцы так называемого антироссийского нацизма. Однако есть люди, которые не согласны с такой политикой.