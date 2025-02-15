Европа тайно обсуждает отправку войск в Украину – АР

Несколькими странами Евросоюза ведется разработка плана отправки воинских контингентов в Украину. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на информагентство Associated Press.

Ряд стран ЕС беспокоит то, что приоритеты безопасности Вашингтона находятся в других сферах, поэтому начали проработку плана по отправке войск в Украину для поддержки «в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с РФ.

В публикации говорится, что члены союза занялись изучением типа силы, которая могла бы им понадобиться, ориентировочно еще около года назад. Однако срочность возросла в свете опасений, что президент США Дональд Трамп пойдет в обход ЕС или даже Киева, чтобы заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.