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В Хьюстоне горел НПЗ энергетического гиганта

06 мая 2023 08:41
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Новости США. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе энергетического гиганта в Хьюстоне локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все сотрудники предприятия эвакуированы.  

В Хьюстоне горел НПЗ энергетического гиганта-1

Из-за отравления химическими веществами пять человек доставлены в больницу. Переброски огня на соседний завод удалось избежать, он работает в штатном режиме. Причина пожара пока неизвестна, установить ее полицейские планируют в ходе расследования. По словам очевидцев, возгорание произошло после мощного взрыва.  

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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