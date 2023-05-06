В Хьюстоне горел НПЗ энергетического гиганта

Новости США. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе энергетического гиганта в Хьюстоне локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все сотрудники предприятия эвакуированы.

Из-за отравления химическими веществами пять человек доставлены в больницу. Переброски огня на соседний завод удалось избежать, он работает в штатном режиме. Причина пожара пока неизвестна, установить ее полицейские планируют в ходе расследования. По словам очевидцев, возгорание произошло после мощного взрыва.