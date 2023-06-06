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Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного нейросетью контента

06 июня 2023 06:20
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Еврокомиссия предлагает ввести специальную маркировку в интернете любого контента, созданного при помощи искусственного интеллекта, а также создать механизмы его распознавания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного нейросетью контента-1

Считается, что такая мера поможет исключить злонамеренное использование приложений на основе нейросети. При этом маркировка должна быть такой, чтобы даже самый невнимательный интернет-пользователь сразу увидел, что контент создан роботом.

# Искусственный интеллект # Фотофакт

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