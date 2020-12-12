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Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии

12 декабря 2020 13:22
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Новости Индии. В Индии регистрируют новые случаи неизвестного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы

Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии-1

Общее число пострадавших превысило 600 человек.

Одной из причин возникновения болезни эксперты называют отравление ртутью.

Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии-4

Национальный институт питания обнаружил ее следы в рисе. А в овощах нашли избыточное количество пестицидов и остатки гербицидов.

Опасные соединения обнаружили в крови пострадавших. Теперь следователям необходимо установить, как эти вещества попали в организм людей.

# Массовое отравление # Фотофакт

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