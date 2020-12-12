Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии

Новости Индии. В Индии регистрируют новые случаи неизвестного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы
Новости Индии. В Индии регистрируют новые случаи неизвестного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы
Общее число пострадавших превысило 600 человек.
Одной из причин возникновения болезни эксперты называют отравление ртутью.
Национальный институт питания обнаружил ее следы в рисе. А в овощах нашли избыточное количество пестицидов и остатки гербицидов.
Опасные соединения обнаружили в крови пострадавших. Теперь следователям необходимо установить, как эти вещества попали в организм людей.