Это могло быть отравление ртутью. Названы вероятные причины неизвестного заболевания людей в Индии

Новости Индии. В Индии регистрируют новые случаи неизвестного заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из причин возникновения болезни эксперты называют отравление ртутью.

Национальный институт питания обнаружил ее следы в рисе. А в овощах нашли избыточное количество пестицидов и остатки гербицидов.

Опасные соединения обнаружили в крови пострадавших. Теперь следователям необходимо установить, как эти вещества попали в организм людей.