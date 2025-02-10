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Эстонские военные получили обморожения во время учений

10 февраля 2025 10:38
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В Эстонии масштабные учения сил самообороны были досрочно закончены из-за холодной погоды. По сценарию маневров военнослужащие должны были отразить атаку условного противника и пойти в контрнаступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские военные получили обморожения во время учений-2

Однако оно провалилось едва начавшись. На пути солдат эстонской армии стала река, которую они так и не смогли преодолеть. Во время переправы несколько военных получили сильное обморожение и вынуждены были вернуться на берег. Как выяснилось боеготовность вооруженных сил была подорвана элементарным отсутствием необходимого снаряжения – водонепроницаемой упаковки для сменного обмундирования. Внезапные наступившие морозы смогли разгромить подразделения эстонской армии, которая оказалась к ним абсолютно не готова. И это при том, что президент балтийской республики к следующему пообещал увеличить военные расходы до 3,7 %.

# Армия

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