Эстонские военные получили обморожения во время учений

В Эстонии масштабные учения сил самообороны были досрочно закончены из-за холодной погоды. По сценарию маневров военнослужащие должны были отразить атаку условного противника и пойти в контрнаступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако оно провалилось едва начавшись. На пути солдат эстонской армии стала река, которую они так и не смогли преодолеть. Во время переправы несколько военных получили сильное обморожение и вынуждены были вернуться на берег. Как выяснилось боеготовность вооруженных сил была подорвана элементарным отсутствием необходимого снаряжения – водонепроницаемой упаковки для сменного обмундирования. Внезапные наступившие морозы смогли разгромить подразделения эстонской армии, которая оказалась к ним абсолютно не готова. И это при том, что президент балтийской республики к следующему пообещал увеличить военные расходы до 3,7 %.