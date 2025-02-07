Эстония намерена увеличить военные расходы до 5% ВВП

Эстония намерена повысить военные расходы до 5 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр этой страны. Правда, когда точно это произойдет, он не уточнил.

К 2026 году при большом старании Таллин сможет довести этот уровень до 3,7 %. Но, тем не менее, отказываться от милитаристских планов Эстония не намерена. Для достижения этих целей премьер предложил загнать страну в долги, взяв международные кредиты, а также попросить финансовой помощи у ЕС. Предстоит и урезать статьи расходов национального бюджета. Что несомненно отразиться на качестве жизни эстонцев. Чтобы оправдать эти непопулярные меры, премьер пообещал не повышать налоги для населения. По крайней мере до 2026 года.