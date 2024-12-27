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Эстония намерена попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»

27 декабря 2024 08:24
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Эстония планирует нарастить военную мощь, но в связи с недостаточностью средств, намерена сделать это при помощи союзников по НАТО. Речь идет о размещении в стране кораблей военно-морских сил блока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония намерена попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»-2

Это связано с недавним повреждением подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией. Причины до сих пор неизвестны, но Таллин воспринял инцидент как угрозу своей энергетической безопасности. Чтобы у руководства НАТО не возникало сомнений в необходимости переброски международной флотилии в Прибалтику, эстонские власти намерены сослаться на четвертую статью, которая обязывает страны – участницы Альянса прийти на помощь, если какой-либо из них ее территориальная целостность или безопасность «окажутся под угрозой». Как заявил эстонский премьер, помимо охраны стратегически важной подводной инфраструктуры страна намерена добиться от НАТО и защиты наземных объектов. Что им угрожает, глава кабмина объяснить не смог, но указал, что для этого понадобятся и сухопутные подразделения Вооруженных сил Альянса.

# НАТО

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