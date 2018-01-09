Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро

Новости Эстонии. Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму, которая составит полмиллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них больше половины будет выделено на развитие собственной армии, а также на закупки боеприпасов. Масштабные инвестиции планируются внести и в инфраструктуру для размещенных в стране сил НАТО. Часть средств пойдет на прием союзников.