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Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро

09 января 2018 12:39
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Новости Эстонии. Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму, которая составит полмиллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро-1

Эстония готова потратить на оборону рекордную сумму: на что пойдут полмиллиарда евро-3

Из них больше половины будет выделено на развитие собственной армии, а также на закупки боеприпасов. Масштабные инвестиции планируются внести и в инфраструктуру для размещенных в стране сил НАТО. Часть средств пойдет на прием союзников.

# НАТО # Фотофакт

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