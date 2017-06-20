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ЕС представил новый дизайн шенгена, чтобы защититься от подделок

20 июня 2017 18:43
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Новости Евросоюза. Евросоюз решил изменить дизайн шенгенской визы. Связано это с тем, что паспортную наклейку, которая используется уже более 20 лет, научились подделывать мошенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС представил новый дизайн шенгена, чтобы защититься от подделок-1


Новый дизайн визы

Документ, направленный на усиление защиты визы, будет подписан Советом ЕС и Европарламентом в начале следующего июля 2017 года, а затем опубликован в Официальном журнале.

# Шенгенская виза # Фотофакт

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