ЕС представил новый дизайн шенгена, чтобы защититься от подделок

Новости Евросоюза. Евросоюз решил изменить дизайн шенгенской визы. Связано это с тем, что паспортную наклейку, которая используется уже более 20 лет, научились подделывать мошенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Евросоюза. Евросоюз решил изменить дизайн шенгенской визы. Связано это с тем, что паспортную наклейку, которая используется уже более 20 лет, научились подделывать мошенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый дизайн визы
Документ, направленный на усиление защиты визы, будет подписан Советом ЕС и Европарламентом в начале следующего июля 2017 года, а затем опубликован в Официальном журнале.